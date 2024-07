Shannen Doherty le accuse all’ex marito Kurt Iswarienko

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Dal 2015– impressa nei ricordi del pubblico televisivo nei panni di Brenda Walsh di ‘Beverly Hills 90210’ e in quelli di Prue Halliwell di ‘Streghe’ – sta affrontando le difficoltà della malattia. L’attrice è affetta da tumore al seno metastatico al quarto stadio, con metastasi estese alle ossa e al cervello. L’exDi recente i rapporti trae l’ex, il fotografosono peggiorati. I due si sono lasciati nel 2023 dopo quasi 13 anni di matrimonio. Secondo quanto riportato dal magazine ‘People.com’, l'attrice accusadi ritardare volutamente la fine del loro divorzio per evitare di pagarle gli alimenti (una somma pari a circa 15.000 euro). L’attrice sostiene chestia aspettando che le sue condizioni di salute si aggravino per non adempiere i suoi obblighi finanziari.