Quanto costa un matrimonio vip in Toscana? Dagli affitti delle ville al noleggio degli elicotteri le cifre da capogiro

(Di martedì 2 luglio 2024) Firenze, 2 luglio 2024 – Nei giorni scorsi, nella splendida tenuta di Artimino a Carmignano, in provincia di Prato, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno coronato il loro sogno d'amore dopo sette anni di fidanzamento, celebrando unche, sebbene minimalista nello stile, ha rispecchiato l'essenza di un vero e proprio evento vip. Sebbene sia difficile stabilire una cifra precisa per l'intero evento, si può ipotizzare che l'affitto della prestigiosa location di Artimino si aggiri intorno ai 10mila euro, mentre l'allestimento floreale potrebbe aver superato anche i 50mila euro. A questesi aggiungono i costi per due wedding planner, il catering per i 200 invitati, gli abitisposi e l'illustratrice che ha curato ogni dettaglio grafico, dalla locandina ai segnaposti.