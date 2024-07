Presentata ad Aversa la Corsa del Ricordo domenica mattina la partenza dal parco Salvino Pozzi

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 2 luglio 2024). È stataquestapresso la sala consiliare del Comune dila tappa campana delladel– manifestazione podistica organizzata indegli esuli Giuliani, Fiumani e Dalmati – che si terrà nella cittadina normanna7 luglio conalle ore 08.30 in via Roma presso il, sede dove fu allestito il campo profughi che accolse, nel dopoguerra, più di cinquemila italiani provenienti non solo dal confine orientale ma da tute le terre d’oltremare. L’EDIZIONE DICon una lunghezza di 10Km, ladeladsi snoda nel centro cittadino realizzando due giri di un circuito che, a partire da, toccherà le aree nelle sue immediate vicinanze ed attraverserà parte del rione Costantinopoli dopo il passaggio per porta Napoli e lungo quasi l’intera lunghezza di via Roma.