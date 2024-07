Paul Mescal | Odiavo il mio naso ma per Il Gladiatore 2 mi è tornato utile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 2 luglio 2024) L'attore sarà il successore di Russell Crowe nel sequel del film che vedrà nuovamente Ridley Scott alla regia A quanto pare, se c'è una cosa di cuisi è sempre vergognato, a proposito del proprio aspetto fisico, è il, come ha recentemente rivelato nel corso di un'intervista concessa a margine della promozione del sequel de Il. Sembra cheabbia passato anni a odiare la forma del suo, fino a quando non è stato di grande aiuto per assicurarsi il ruolo di protagonista ne IlII, l'attesissimo sequel del film diretto dal regista Ridley Scott. "Il mioè un po' romano", ha affermatoa Vanity Fair in una nuova intervista. .