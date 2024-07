Parola chiave | jorts! Piccolo vademecum sui bermuda del momento

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 2 luglio 2024), l’acronimo tra jeans e shorts, si riferisce arealizzati in denim. La silhouette varia, da stretti e sexy a larghi e baggy, a metà coscia o fino al ginocchio, spesso sfrangiati. Una scelta pratica per l’estate e un po’ nostalgica, che guarda indietro agli anni 90, alle influenze grunge, a icone pop come Britney Spears e Mariah Carey. Scomparsi dai radar della moda nell’ultimo decennio, ora sono tornati, influenzati dalla rinascita della cultura Y2K e dalla sempre maggiore voglia di un abbigliamento comodo e cool allo stesso tempo. GUARDA LE FOTOieri e oggi: le celebrities li portano così La storia deiDiventati famosi negli anni 60 e 70, ierano capo must per la scena punk indossati da star come Debbie Harry e Patti Smith.