(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 lug – Viktorvola ae perfino la piccola Ungheria, dopo la “non così piccola” Turchia (in ogni caso, non certamente una superpotenza) prova are sul frontenella guerra russo-ucraina. Lo fa da membro della Nato e dell’Unione europea, con una popolazione e un’economia di scarso rilievo ai parametri italiani, e con un ruolo politico storicamente sempre inferiore al nostro.: la missione di pace del governo ungherese Come riporta l’Ansa, il primo ministro ungherese, presidente semestrale dell’Ue da ieri, è giunto a: si tratta della prima visita ufficiale dallo scoppio della guerra il 24 febbraio 2022. Secondo il portavoce del governo magiaro Bertalan Havasi, il leader “è arrivato aper dei colloqui con il presidente Volodymyr Zelensky, malgrado le tensioni anche all’interno dell’Ue per la sua opposizione agli aiuti all’Ucraina e la sua presunta vicinanza politica a Vladimir Putin”.