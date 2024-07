Morto pozzoautopsia conferma | annegato

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 2 luglio 2024) 12.34 L'autopsia hato la morte per annegamento del bambino caduto in un pozzo artesiano di 15 metri a Palazzolo Acreide, nel Siracusano, il 27 giugno. Nove al momento le persone indagate per omicidio colposo, come atto dovuto. Tra loro anche l'educatrice che ha tentato di soccorrere il bambino di 10 anni e il proprietario del terreno nonché presidente dell'associazione che aveva organizzato la gita, nell'ambito di un campo estivo per ragazzi con disabilità.Gli altri indagati sono gli operatori presenti al momento della tragedia.