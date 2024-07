Morte Singh | interrogazione Orlando Pd a Nordio su ispettori a tribunale Latina

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 lug (Adnkronos) - "Si apprende da notizie giornalistiche che Renzo Lovato, titolare della cooperativa agricola “Agrilovato”, padre di Antonello Lovato, l'uomo arrestato oggi per omicidio doloso con dolo eventuale per ladi Satnam, è indagato dalla Procura disin dal 2019 per reati di caporalato". Lo scrive il deputato Pd ed ex ministro della Giustizia Andreain unapresentata alla Camera e rivolta al ministro della Giustizia Carloper sapere "se non intenda valutare di esercitare il potere ispettivo che gli assegna la legge 12 agosto 1962, n. 1311 al fine di fare chiarezza sulla gravissima vicenda esposta, nonché al fine di garantire il rispetto delle normative in materia di caporalato e di sfruttamento dei lavoratori".