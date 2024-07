L' obiettivo dell’ONU è fare uscire l' Afghanistan dall’isolamento per migliorare le condizioni di vita della popolazione Ma deve farlo allo stesso tempo senza legittimare il regime Ci ha provato a Doha nei giorni scorsi Ma il prezzo da pagare è stato paradossale e molto alto

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 2 luglio 2024) Una conferenzaper affrontare il futuro dell’. Paese in cui, “problema” fondamentale, la partecipazione delle donne allapubblica è vietata. Ma alla conferenza stessa le donne afghane non possono partecipare – è la condizione imposta dai talebani, che governano dall’agosto 2021, per sedersi al tavolo. Risultatoconferenza? «Non c’è futuro per l’la partecipazione femminile». Aneic’è, tra le perplessità di tanti, un incontro in cui, per la prima volta, ha partecipato anche una delegazione dei talebani. Tra gli inviati speciali di una trentina tra stati e organizzazioni internazionali, tra cui l’Unione Europea, gli Stati Uniti, la Russia e la Cina, c’erano anche loro: rappresentanti del gruppo fondamentalista islamista che dal 2021 governa in modo autoritario il Paese e opprime le donne.