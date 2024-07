Le bugie di chi disinforma – Il 5G e i sindaci

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 2 luglio 2024) Ho passato la domenica a visionare filmati di conferenze dei vari movimenti anti-5G che si muovono sul nostro territorio: sono sempre le stesse facce, con qualche nome nuovo in ogni regione in cui si spostano. Non ho alcuna intenzione di fare nuovamente una disamina delle tante imprecisioni che raccontano, è inutile, se siete tra coloro che sono spaventati dal 5G e che cascano nella fuffa che questi soggetti raccontano non sarà BUTAC a farvi cambiare idea, e non è mai stato il nostro scopo quello di modificare il vostro pensiero. Noi ci limitiamo a mettere a disposizione fonti e link che voi potreste trovare utili da leggere a approfondire. Oggi voglio parlarvi di una bugia che viene ripetuta spesso in questi incontri, vi riporto la frase per come l’ho sentita dire da uno di questi “conferenzieri esperti”: ricordo che alcuni comuni della Liguria hanno fatto delle ordinanze per bloccare il passaggio dal 5 al 15, quindi non è vero che ihanno le mani legate I comuni della Liguria ci stanno insegnando come si fa Quando idicono “abbiamo le mani legate” non dicono esattamente tutto E invece sì, dicono tutto, perché esiste una legge, la 76 del 16 luglio 2020 che tra le altre cose spiega che: Inon potranno introdurre limitazioni alla localizzazione sul proprio territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualunque tipologia e non potranno fissare limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici diversi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato.