Inchiesta Fanpage Segre a La7 | Quei ragazzi sono molto ignoranti non sanno la storia né si preoccupano del domani Mi fa molta paura

(Di martedì 2 luglio 2024) “Credo che la maggior parte di questi, così diversi da quelli che io ho incontrato fino a 4 anni fa, siano soprattuttodella, un po’ perché non viene insegnata, un po’ per colpa della vita, per cui un ragazzo di oggi non sa niente di quello che è successo ieri e non può neanche preoccuparsi di quello che succederàperché si preoccupa solo di quello che fa in questo momento. Questo mi faperché il futuro va progettato e ognuno deve avere una sicurezza di sé che questinon hanno”. Così, in una intervista rilasciata a Marianna Aprile e trasmessa da In Onda (La7), la senatrice a vita Lilianasi pronuncia sul fascino esercitato dal fascismo e dalla figura di Benito Mussolini su alcuni giovanissimi, come è emerso dall’diriguardante idi Gioventù Nazionale, la base giovanile del partito guidato da Giorgia Meloni.