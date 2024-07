Il Portogallo sacrifica una squadra di talenti per il tour d’addio di Ronaldo ingiustificabile Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2024) Seè ormai troppo ricco e potente nel confronto con il suo stesso sport, figurarsi se non divora tutta l’attenzione che invece meriterebbe il “suo”. E così il suo psicodramma s’è preso la scena “riducendo tutti gli altri a comparse”. Lo scrive Jonathan Wilson sul. “C’è sempre un fascino, mentre le leggende svaniscono, nel guardare come si scagliano contro la diminuzione dei loro poteri, nel vedere incarnata in una figura che scrolla le spalle e fa il broncio l’eterna battaglia umana con la mortalità. Il Decadimento ha il suo fascino; ciò che i romantici hanno visto in un’abbazia in rovina, così altri lo vedranno nella figura in declino di Cristiano”. E magari, continua, “un giorno ci sarà una partita delche non riguarderà, ma non qui, non ancora”.