Il giudice del Tribunale di Imperia Marta Bossi ha assolto Marco Castoldi perché il fatto non sussiste

(Di martedì 2 luglio 2024). Svolta processo di diffamazione nel quale era coinvolto Morgan (vero nome). Il cantante era accusato di diffamazione aggravata nei confronti di Bugo (Cristian Bugatti) dopo i fatti che risalgono a Sanremo 2020. Allora, i due artisti erano in gara con il brano Sincero. Durante una delle serate, però, Morgan cambia in diretta il testo della canzone con versi diretti al collega. Scelta che portò alla squalificazione dalla kermesse e alla causa di diffamazione da parte di Bugo. Nel 2021, ildi Milano si era espresso a favore di Bugo. Il gesto di Morgan, infatti, «viola i diritti economici degli editori e i diritti morali dei coautori». Ora, invece, la decisione deldiè a favore diBugo risponde a Morgan dopo 3 anni: «Artistoide, basta parlare di me.