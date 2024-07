Il futuro del Perugia La holding del Lussemburgo prova ad alzare l’offerta | Invitiamo anche Sciurpa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Dalno ad. Quattro milioni a Santopadre (pagati a rate) più la copertura dei debiti (fino a 4 milioni, ma la cifra sarebbe inferiore), da valutare la questione sponsor tecnico (solo a parità di offerta), con l’Academy che finirebbe alla nuova società. E poi, qualche indizio: un cda di tre imprenditori e la volontà di fare lo stadio e una possibile collaborazione con Claudio. "TimeNovaS.A., comunica che nella giornata odierna (ieri per chi legge) è stata presentata alla proprietà delCalcio una nuova offerta economica in virtù della recente omologa del tribunale che ha ridotto l’esposizione debitoria. La nuova proposta prevede un importo complessivo che supera gli 8 milioni di euro più un bonus in caso di B entro 30/6/2026", si legge nella nota,se sarebbe fino a un massimo di 8 (quattro a Santopadre, più debiti).