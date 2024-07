Ghd | l’edizione limitata tutta rosa è la nuova ossessione beauty

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Una collezioneper una buona causa. LaLimited Edition Pink 2024 firmata ghd è già unaobsession. I dettagli La collezione Pink è di grande importanza per noi. Negli ultimi 21 anni, ghd ha donato oltre 24 milioni di dollari alle organizzazioni benefiche a sostegno della lotta al cancro al seno in tutto il mondo.Per molte donne, il seno e i capelli sono la rappresentazione della bellezza più femminile, ed il cancro al seno può portarli via entrambi. Ghd vuole aiutare le donne instillando sicurezza in loro stesse, con o senza capelli, attraverso le campagne pink in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi. Per la campagna pink di quest’anno abbiamo scavato all’interno dell’organizzazione di ghd e le sue dipendenti, che condividono le loro storie ed esperienze su come il cancro al seno ha personalmente toccato loro o i loro cari.