Furia Pulisic l’arbitro Ortega rifiuta la stretta di mano | USA eliminati tra scintille e accuse|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 2 luglio 2024) 2024-07-02 10:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Notte di sorprese ad alta tensione in Copa America, gli Stati Uniti padroni di casa abbandonano la competizione ai gironi e lo fatto tra mille polemiche e una scena quasi inedita per il mondo del calcio: un arbitro cheladicon un giocatore. E’ accaduto al termine di USA-Uruguay, sfida decisiva per le sorti del gruppo C che ha portato con sé mille polemiche e anche accuse di corruzione all’indirizzo del direttore di gara Kevin. Il fischietto peruviano è stato il protagonista assoluto durante la gara e al termine della stessa, quando il suo ‘no’ al capitano statunitense, il milanista Christian, ha scatenato una nuova ondata di rabbia e accuse di corruzione.