Furia maltempo | grandine distrugge tutto chicchi grandi come palline da golf

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Tanta pioggia, vento a raffiche e, grossiche hanno travolto nel primo pomeriggio di oggi i territori di Policoro e Rotondella in provincia di Matera. Una mezz’ora circa di forteche ha messo in ginocchio soprati campi agricoli, con danni ingenti a frutteti e coltivazioni orticole. I danni riportati alle coltivazioni sono incalcolabili. Interi ettari di piantagioni di frutta e ortaggi “colpiti” dallasono andati distrutti. Forti danni anche a diverse auto della zona, con vetri rotti e carrozzerie danneggiate. La Cia Matera-Metapontino ha già raccolto numerose segnalazioni di agricoltori. In particolare le aziende più colpite sono a Policoro, Nova Siri, Tursi e Rotondella. “Lo abbiamo trovato morto”.