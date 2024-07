FOTO – Nuova maglia Inter 2024-2025 ecco le due stelle e lo sponsor!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) Ladell’per la stagionenon è ancora stata presentata, ma ormai circolano diversedi come sarà. L’ultima, quella completa, vede l’applicazione del nuovopresentato ieri. LE AGGIUNTE – Nel corso del mese di luglio cominciato ieri sarà presentata ladell’per la stagione. Si torna alla divisione a metà delle strisce, come nel 2006-2007, con una particolarità su un lato dove diventano diagonali, proseguendo con questo tema anche sulla manica sinistra. La curiosità, svelata da Footy Headlines, è che questo design strano risulta essere legato al Meazza. Ossia all’architettura dello stadio di San Siro, che ricorda proprio come sarà il retro delladell’. Ma c’è qualcosa in più, perché rispetto ai prototipi (che cominciano a essere realizzati fino a un anno prima dell’uscita) c’è da aggiungere quanto ottenuto di recente.