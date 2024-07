Fiat e Unieuro partnership per mobilità sostenibile con Topolino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 luglio 2024) MILANO (ITALPRESS) –hanno annunciato l’avvio di una collaborazione strategica che vede protagonista la Nuova, l’eclettico quadriciclo votato alla, alla felicità e alla Dolce Vita. Lamette in risalto la condivisione di valori importanti per entrambi i Brand, quali italianità, tecnologia accessibile e sostenibilità, oltre alla centralità del cliente e alla costante innovazione.Nello specifico, sono stati selezionati 20 punti venditain Italia – scelti appositamente per dimensioni e vicinanza alle grandi città – dove il grande pubblico potrà ammirare anche l’esclusivaDolcevita, la versione aperta del nuovo veicolo, esposta in un’area assieme ad una serie di accessori coordinati con lo stile del veicolo.