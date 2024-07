Fano Baldo difende Guida Gli ultras no

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Non si può certamente dire che manchi il dibattito sull’Alma in questa strana estate per le sorti della società alle prese con una gestione non proprio lineare. Francesco Baldarelli, tifoso "storico" del, conosciuto da tutti come "", interviene a titolo personale col proposito di mettere tutti, sportivi e città intera, sull’avviso. "Siamo davanti a una scelta che può cambiare la storia dell’Alma – scrive Francesco Baldarelli – e ricordo bene che a febbraio il presidente Russo voleva sparire, poi è arrivato il nuovo presidentee siamo riusciti ad andare avanti fino alla fine del campionato. Logicamente le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti, ma un presidente che arriva a, secondo me, va aiutato e non insultato, perché comunque alcune migliaia di euro le ha spese e nel calcio di oggi presidenti che portano avanti una società senza sponsor non ne conosco".