Elly Schlein in Francia sta con la desistenza | Solo uniti fermiamo le destre

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024)sta con lain. La segretaria del Partito Democratico dice che la scelta di evitare le triangolazioni tra Rassemblement National, Nuovo Fronte Popolare ed Ensemble è giusta. E auspica la stessa soluzione anche in Italia. «Ho sentito in queste ore Olivier Faure e Raphael Glucksmann. Hanno detto: dove siamo terzi, ritiriamo i candidati. Penso sia giusto lo facciano anche quelli di Macron e trovo sconcertante la scelta dei Repubblicani francesi, che fanno parte del Ppe, di non dare indicazioni di voto», dice oggi in un’intervista a La Stampa.parla di sorpresa positiva a proposito dell’affermazione del Fronte Popolare: «E mi colpisce il dato delle nuove generazioni, che lo premiano con oltre il 40 per cento sotto i 24 anni.