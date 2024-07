Ecco tutte le deleghe del ’Garavini bis’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) La sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini, da poche settimane confermata per il secondo mandato alla guida del Comune artusiano, ha presentato la sua rinnovatissima giunta nel pomeriggio di ieri in occasione della prima seduta del nuovo consiglio comunale. Dopo vari mesi di discussioni, anche polemiche e incontri pre-elettorali, pure con l’ipotesi delle primarie per designare appunto il candidato sindaco per lo schieramento di centrosinistra, il quadro si è ricomposto e il Partito democratico ha poi ricandidato la sindaca uscente, vincitrice alle urne col 60,3% dei voti. La Garavini ricomincia così la sua nuova avventura amministrativa, riprendendo in mano i progetti per il futuro della cittadina. Il primo atto è dunque la nomina ieri della nuova giunta, con l’attribuzione delle relative, che la affiancherà nei prossimi cinque anni di amministrazione.