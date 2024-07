Due ruote velocità su pista Del Medico una festa tricolore | Ora voglio Europei e Mondiali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Sulla collina di Pulica a due passi da Ginestra Fiorentina presso il locale "Lo Spigo" di Francesco Magazzini, simpatica e festosa serata in onore di Fabio Del, ciclista juniores tesserato per il Velo Club Scuola Ciclismo Empoli che pochi giorni fa si è riconfermato sulladel Velodromo Enzo Sacchi nel Parco delle Cascine a Firenze, campione italiano della. La società guidata dal presidente Alberto Mazzoni ha voluto radunare un folto gruppo di giovanissimi atleti che hanno festeggiato simpaticamente il neoche ha riconquistato la maglia di campione italiano. Oltre a questo titolo Fabio Delha ottenuto anche un bronzo nel chilometro da fermo ed un quarto posto nella prova del Keirin. Per il ciclismo del Comitato Provinciale di Firenze presieduto da Leonardo Gigli, un nuovo successo importante che arricchisce la collana del diciottenne atleta atteso da altri impegni importanti con la maglia azzurra della Nazionale Italiana.