Coppie che hanno fatto la storia del Festival di Glastonbury

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 2 luglio 2024) Chiusura dello spettacolo musicale estivo Ildi, che si è concluso lunedì 1 luglio, continua a essere il momento clou della scena musicale estiva. Ogni anno, questo evento iconico nel Somerset attira un pubblico eterogeneo, tra cui numerose celebrità, proprio come Coachella. Un confronto con Coachella Mentre il Coachella, con sede in California, ha visto un declino del suo fascino un tempo leggendario,rimane una calamita per i famosi. Nel 2024, tuttavia, si è verificato un cambiamento notevole: meno celebritàonorato ilrispetto agli anni precedenti. Un allontanamento dalla tradizione In passato,era nota per aver ospitato non solo attori e attrici, ma anche alcune dellepiù rinomate del mondo dello spettacolo.