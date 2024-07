Comunardo Niccolai addio al difensore perbene passato ingiustamente alla storia per gli autogol spettacolari ma con stile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024), scomparso per un malore nell’ospedale di Pistoia all’età di 77 anni, exdi Cagliari, Torres, Perugia e Prato, ha attraversato ladel calcio come simbolo deglie tormentato da una frase fulminante di Manlio Scopigno durante i mondiali messicani del 1970 (“mi sarei aspettato tutto dvita, ma non di vederlo in mondovisione”, inutili le smentite successive), ma è stato prima di tutto un signor giocatore – averne oggi come lui – e una persona. È’ stato uno simboli del Cagliari scudettato del 1970. Un calciatore al quale i compagni di squadra volevano bene. Un nome su tutti: Gigi Riva., nato a Uzzanofine del 1946, era un figlio della guerra. Il destino gli impose di farsi notare sin dai primi giorni di vita.