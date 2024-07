Carcinoma mammario su ' Embo molecular science' lo studio dell' Università di Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 - Un particolare tipo di tumorea mammella, iltriplo negativo, colpisce pazienti che non esprimono i recettori ormonali sulle cellule tumorali. La malattia è pertanto indipendente dagli effetti di tali molecole e anche per questo ha limitate opzioni terapeutiche al di fuoria chemioterapia e una forte tendenza a dare recidive e metastasi. Un gruppo di ricercadi, guidato da Andrea Morandi, ha individuato una maggiore concentrazione di acidi grassi polinsaturi nelle cellule più aggressive di questo tipo di tumore. Gli scienziati hanno pensato di sfruttare il metabolismo lipidico anomalo del tumore quale bersaglio per nuovi trattamenti, oltre che per individuare marcatori diagnostici innovativi.