Bando Stone & The New World il misterioso sci-fi di Donald Glover

(Di martedì 2 luglio 2024)è tornato al centro dell’attenzione nelle ultime ore grazie al lancio del trailer di un film intitolato; The New. Il film è diretto, interpretato e prodotto dallo stesso, e tra l’altro vede la colonna sonora firmata da Childish Gambino, guarda caso il suo pseudonimo quando si tratta di pubblicare brani musicali. Ma non è tutto perché il lancio del trailer di questofilm dai forti toni sci-fi arriva nello stesso periodo in cui/Gambino pubblicherà il nuovo singolo dal titolo “Lithonia“, tratto dall’album “; The New“, ma guarda un pò, il titolo del film stesso. Un Trip! Ma torniamo al film. Il trailer mostra il personaggio interpretato da(una ex pop-star) immerso in un futuro post-apocalittico pieno zeppo di animali che hanno subito metamorfosi, dinosauri strani e scariche elettriche misteriose che vengono dal cielo.