Auto contro i tavolini del ristorante a Trastevere poi la fuga | denunciato

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 luglio 2024 – E’ stato rintracciato edagli agenti del I Gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale per aver messo in pericolo la pubblica incolumità, il conducente della Fiat Multipla, che il 20 giugno scorso aveva aveva urtato un taxi in via della Paglia ae colpito deidi un, per poi darsi alla. Paura adel, ferita bimba di 5 anni Le pattuglie dei caschi bianchi, sopraggiunte sul posto, hanno avviato immediatamente le indagini del caso per risalire al veicolo e al suo conducente. Acquisiti tutti gli elementi utili, tra cui testimonianze e immagini di videosorveglianza della zona, gli agenti sono risaliti al responsabile, un uomo di 61 anni di nazionalità tunisina, residente fuori Roma, ove però risultava irreperibile.