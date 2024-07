Annunciato Dead Rising Deluxe Remaster

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 2 luglio 2024) Capcom, durante il suo Capcom NEXT, ha svelato il grande ritorno di Frank West, il famoso reporter e giornalista alle prese con un’apocalisse zombie in! Questa riedizione del classico del 2006 è già disponibile per il preorder e arriverà per PC, Playstation 5 e Xbox Series XS il 19 settembre. Se non avete mai avuto modo di giocarci o siete rimasti intrappolati in un centro commerciale negli ultimi 18 anni,presenta il fotoreporter freelance Frank West che si avventura a Willamette, in Colorado, dopo aver sentito che sta succedendo qualcosa di innaturale in città. Frank scopre presto di essere nel bel mezzo di un’invasione di zombie e ha 72 ore per scoprire la verità su questa epidemia! Il gioco è stato migliorato sotto molteplici punti di vista, infatti, grafica e gameplay sono migliorati e ora tutte le interazioni con gli altri sopravvissuti sono interamente doppiate.