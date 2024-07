Turista accerchiato spinto e derubato del Rolex da 25mila euro | incubo a due passi dal Duomo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Milano, 1 luglio 2024 – Nuovo colpo a segno ai danni di unin centro a Milano. Questa volta a finire nel mirino dei malviventi è stato un panamense di 83 anni, aggredito e rapinato del suoda. Secondo la ricostruzione effettuata dalla Questura milanese, mentre passeggiava in zona Cordusio (a duedae Castello Sforzesco) l'anziano è stato circondato da un gruppo di uomini - da lui descritti come giovani e stranieri - che lo hannoe poi gli hanno strappato il prezioso orologio dal polso. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza. L'anziano è rientrato in hotel senza essere visitato in ospedale .