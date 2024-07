Tuffo nell’Enza | scompare a 19 anni Gita con gli amici finisce in tragedia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) (Reggio Emilia) Un attimo prima i sorrisi con gli, il sole in faccia, le chiacchiere sul futuro, davanti una vita intera. Un attimo dopo, di tutto questo non c’era più nulla. Giustino Danilo Colella, 19appena, ieri si è tuffato nel fiume Enza sotto gli occhi dei suoi compagni e non è mai più riemerso. Quella che doveva essere una giornata all’insegna dell’allegria è finita in. Il salto nel fiume da un muretto in cemento, in un tratto considerato pericolosissimo dai residenti eppure super frequentato, quotidianamente, da comitive che su quelle spiaggette organizzano grigliate e feste. Sotto choc gli(un ex compagno di classe con la fidanzata), che hanno visto sparire il 19enne in un istante, risucchiato da un mulinello e dalla corrente.