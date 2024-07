Svolta nel gaming | la Xbox sbarca su Amazon Fire TV

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 1 luglio 2024) Finalmente anche gli utentiTV potranno giocare a centinaia di giochi provenienti da dal mondo MicrosoftIn un mondo in cui la tecnologia e l’intrattenimento si fondono sempre più, una nuova collaborazione trapromette di rivoluzionare il modo in cui viviamo i videogiochi. A partire dai primi giorni di luglio, grazie all’integrazione dell’appsui dispositiviTV compatibili, gli utenti del servizioGame Pass Ultimate potranno godere di un’esperienza di gioco senza precedenti, senza la necessità di possedere una console fisica.TV -Ansa- Notizie.comQuesta innovativa partnership permetterà agli appassionati di immergersi in universi ludici vasti e dettagliati come quelli offerti da “Starfield”, “Fallout 4” e “Forza Horizon 5”, oltre a centinaia di altri titoli disponibili attraverso il cloud streaming.