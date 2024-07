Schira | Buongiorno-Napoli c’è l’accordo per un quinquennale Ecco quanto guadagnerà

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 1 luglio 2024) Accordoda 2,5 milioni più bonus per il difensore del Torino Alessandro: il progetto di Conte prende forma. NOTIZIE MERCATO. Il calciomercato delè in fermento. Tra le operazioni in corso, spicca l’imminente acquisto di Alessandro, il difensore centrale del Torino, che ha detto sì al progetto di Antonio Conte. A confermareè stato il noto giornalista sportivo Nicolò, intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss. Un Rinforzo Strategico per la Difesa Alessandroè il primo nome proposto da Conte per rinforzare la linea difensiva azzurra. Il difensore ha accettato un contrattoche prevede uno stipendio di 2,5 milioni di euro annui più bonus, una cifra che riflette la fiducia riposta in lui dal club partenopeo.