Puniti anche per l’uso del David sui depliant

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) FIRENZE Non solo (presunti) profitti illeciti. La società sotto inchiesta dei due cingalesi dei pacchetti saltafila avrebbe utilizzatol’immagine deldi Michelangelo per fini commerciali. E’ quanto risulta da un’ordinanza cautelare emessa dal tribunale di Firenze nel 2017, con la quale il tour operator è stato inibito dal giudice dal "riprodurre, ai fini commerciali, in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento", l’immagine dell’opera d’arte esposta alla galleria dell’Accademia. Il tribunale ha inoltre ordinato alla società di ritirare il materiale pubblicitario, come, manifesti e volantini, stampato con l’effigie deled utilizzato per promuovere e reclamizzare i propri prodotti. L’ordinanza è motivata sulla base dell’aritcolo 108 del codice dei beni culturali.