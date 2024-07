Perugia-futuro trattative in corso Il Bari insidia il Pisa per Seghetti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) di Francesca Mencacci Si parte. Il calciomercato prende il via ufficialmente oggi. A Pian di Massiano, in attesa di notizie societarie, i dirigenti biancorossi si muovono per iniziare a programmare le operazioni. Con la ristrutturazione del debito ilavrà il mercato bloccato per due sessioni, questo estivo e quello invernale di gennaio e sarà quindi costretto prima a cedere e poi a operare in entrata. Ci sono diverseavviate in uscita, da Iannoni a, passando per Vulikic. L’attaccante è sul mercato, non solo per esigenze economiche ma anche perché sono tante le squadre che lo hanno monitorato durante la stagione e che adesso hanno fatto un passo in più, chiedendo informazioni alla società. Il club più interessato all’attaccante pare essere ilche sarà guidato da Filippo Inzaghi.