Nell' ultimo episodio di House of the Dragon un colpo di scena ha riportato alla ribalta un membro del cast molto amato dai fan

(Di lunedì 1 luglio 2024) Questo articolo contiene spoiler sul terzodella seconda stagione diof thee su Game of Thrones. Il terzodella seconda stagione diof thefunziona a meraviglia, anche grazie al fatidico ricongiungimento tra Rhaenyra e Alicent che cercano di portare a termine untentativo prima di mandare ufficialmente in guerra i Sette Regni. L', però, si contraddistingue per un altro motivo: il ritorno di Milly Alcock nel ruolo della giovane Rhaenyra. Prima dell’inizio della nuova stagione, si era già parlato della grande dote attoriale di Milly Alcock.a prima parte della scorsa stagione di HotD, l'attrice si è distinta con una presenza scenica da vera protagonista. Il suo modo di dare vita al personaggio di Rhaenyra era così naturale e coinvolgente che bastava un suo sguardo o un gesto per esprimere tensione.