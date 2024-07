Malattie infettive incontro tra istituzioni e comunità a Napoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024) Mariarca Viscovo: Un approccio multidisciplinare è essenziale per migliorare le strategie di prevenzione” La parola prevenzione verte volte non è capita altre volte è addirittura temuta ma la verità et forse un fatto culturale che si nutre di background tecnico, di consapevolezza di mezzi e strategie, ma soprattutto di mettere in tempo tutto questi fattori a disposizione dellaprima cge essa di ritrovi in mezzo al solito guado sociale ed economico . Undedicato alla sensibilizzazione e prevenzione delle epatiti virali e dell’HIV, si è svolto nel complesso San Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi diFederico II,mettendo a confronto esperti,, associazioni, cittadini, scuole del territorio, forze dell’ordine e di Emergency, tutti uniti nella lotta contro queste gravi patologie.