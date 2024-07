LIVE Paolini-Sorribes Tormo 7-5 4-3 Wimbledon 2024 in DIRETTA | la spagnola recupera anche il secondo break di svantaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Il nastro accomoda in campo il dritto di, tre match point per l’azzurra. 30-0prova ad uscire dallo scambio con il dritto lungolinea, ma la palla non rientra in campo. 15-0 Servizio vincente per. 5-3! Incisiva in risposta l’azzurra, il back ditermina in corridoio. La numero uno d’Italia serve per volare alturno. 15-40 Prova ad anticipare la rispostama il suo dritto termina abbondantemente fuori. 0-40 Allarga il campo con il drittoche poi chiude il punto con la volee, tre palleper l’azzurra! 0-30 Non passa il rovescio di. 0-15 Dritto inside-out vincente per l’azzurra! 4-3! Colpisce malissimo la palla con lo slice di dritto, laildi