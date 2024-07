Il Tennis Giotto festeggia la promozione in B2

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Arezzo, 1 luglio 2024 – Illain B2. Il traguardo è stato raggiunto dalla squadra maschile di serie C che, formata esclusivamente da atleti cresciuti nel vivaio, ha chiuso la propria stagione sportiva con la vittoria nella finale dei Play Off contro il NewTorre del Greco e che ha così meritato il salto di categoria. Questo traguardo ha un valore storico per il circolo aretino che, per la prima volta, potrà vantare ben tre formazioni nei campionati nazionali: alle due squadre maschili e femminili che dal mese di ottobre saranno impegnate in A2, infatti, va ora ad aggiungersi una terza squadra che dal 2025 militerà in B2. I protagonisti dellasono stati Alessio Bulletti, Francesco Cartocci, Raffaele Ciurnelli, Lorenzo De Vizia, Filippo Fratini, Manuel Pampaloni, Andrea Pecorella, Filippo Pichi e Francesco Rossi, un mix diti esperti e di giovani promesse del settore giovanile che sono stati ben alternati in campo dai capitani Giovanni Ciacci e Fabio Pichi.