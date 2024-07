Giustino Danilo Colella | ritrovato il corpo del 19enne scomparso nel fiume Enza

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 1 luglio 2024) E’ il momento del dolore per. Ildelnelle acque delè stato rinvenuto. Ventiquattro ore dopo il tragico tuffo durante una grigliata con due amici, il triste ritrovamento sulla spond parmense. Erano le 13 di domenica, tra San Polo d’e Traversetolo, in provincia di Reggio Emilia, quando il giovane, un idraulico di Reggio Emilia, si era immerso in una zona pericolosa per le forti correnti, al confine con la provincia di Parma, e in pochi secondi era. Immediato l’allarme degli amici. Così come riferisce Il Resto del Carlino, si ipotizza che il ragazzo sia rimasto incastrato in una buca di 4-5 metri di profondità, annegando. Nella zona nei giorni scorsi si era registrata una piena e domenica il corso dell’acqua era oltre il livello di guardia.