Giorgia si gioca tutto in Francia E può perdere tutto

(Di lunedì 1 luglio 2024)Meloni aveva riposto molte speranze in una vittoria schiacciante di Marine Le Pen alle elezioni francesi. La leader italiana del Fratelli d’Italia immaginava che una presa del potere di Le Pen avrebbe destabilizzato gli equilibri europei, minando la posizione di Emmanuel Macron e creando una breccia nel fronte europeista. Tuttavia, i risultati del primo turno indicano una situazione diversa: la partita è ancora aperta, e Meloni dovrà attendere almeno un’altra settimana per comprendere il destino politico della. Senza una vittoria decisiva di Le Pen, il potere negoziale di Meloni in Europa rischia di ridursi ulteriormente. La presidente del Consiglio si trova di fronte a un dilemma stringente: cedere i voti a Ursula von der Leyen senza contropartite politiche, o posizionarsi all’opposizione per marcare le destre sovraniste in fermento? Cedere i voti a von der Leyen potrebbe facilitare un dialogo con la nuova Commissione Europea, ma scegliere la strada della radicalizzazione potrebbe rendere Meloni ininfluente a Bruxelles.