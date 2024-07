Giappone Ice in campo per promuovere il formaggio tricolore

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024) Si è svolto il 25 Giigno 2024 a Tokyo, alla prestigiosa scuola di cucina Hattori, al centro di Tokyo, il corso formativo di cucina sui formaggi italiani, promosso da ICE-Agenzia, in collaborazione con Assolatte (Associazione Italiana Lattiero Casearia), indirizzato ai professionisti del settore, per poi spostarsi a Osaka l’8 luglio, con l’obiettivo diulteriormente ilitaliano nelle aree al di fuori della capitale. Ad entrambe le tappe, partecipano lo Chef Daisuke Nishiguchi e Ms. Rumiko Honma in veste di relatori, per illustrare le caratteristiche e la versatilità dei formaggi italiani in cucina e nelle preparazioni attraverso numerose degustazioni dei piatti realizzati. L’evento è stato promosso sul sito web e web-magazine del settore (Nihon shokuryo shimbun, Foodlink) e le richieste di partecipazione, tra importatori/distributori, chef, ristoratori, giornalisti, hanno superato ampiamente le previsioni, a dimostrazione del forte interesse per i formaggi italiano nel mercato locale.