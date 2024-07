Giambellino più verde Inaugurato il nuovo parco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ildiventa più. Al civico 129, la grande superficie ex industriale, per decenni non utilizzata e recentemente bonificata, si trasforma in un. Ilspazio green è parte integrante del progetto di riqualificazione del quadrilatero del, definito dall’accordo di programma Lorenteggio, tra il Comune e la Regione Lombardia. All’interno delè presente un’area dedicata ad attività sociali e didattiche, l’area condivisa, allestita con orti e pergolati e per la quale è stato stipulato un patto di collaborazione con associazioni e cittadini attraverso il Municipio, e aree dedicate alla biodiversità. Ilè stato realizzato in parte con fondi del progetto Clever e in parte con fondi europei ReactEU, e in parte con fondi propri del Comune.