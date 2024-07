Formaggio grattugiato richiamato dalla vendita | motivi del ritiro marca e lotto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) Importante notizia per i consumatori di Grana Padano. Infatti, unin vaschetta è stato ritirato dai supermercati, come annunciato nelle scorse ore. Infatti, è stato rinvenuto qualcosa che ha fatto lanciare l’allarme, quindi tutti coloro che hanno acquistato questo prodotto sono stati invitati a ritornare nei puntie a riconsegnare tutto. Infatti, soffermandosi sul Grana Padano in questione, ilin vaschetta ritirato dai supermercati fa parte della Conad. Sul sito di quest’ultimo è apparso un messaggio ufficiale, nel quale è stato specificato il motivo di questoe come si devono comportare i clienti che hanno già comprato ilinteressato da questa decisione. Leggi anche: Ritiratoil Nutella gelato, la decisione del ministero della Salute Grana Padano DOP Conad ritirato dai supermercati: il motivo Entrando nello specifico, il Grana Padano che è stato ritirato dai supermercati è DOP Conade riguarda le vaschette da 150 grammi ciascuna.