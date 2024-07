Fiart yacht di lusso su misura | a Montecarlo sbarca l’ultimo prodotto della linea P

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tra pochi giorni P58 – nuovissimoP dalle caratteristiche uniche – frutto dell’alchimia nata trae l’architetto Stefano Pastrovich, sbarcherà ainsieme al suo armatore e partner di, AllDutching, esclusivista per l’area del Principato. “Tutti i modelliP, custom luxury line firmata– si legge in una nota – , sono prodotti su commessa e customizzati con il supporto di Stefano Pastrovich, destinati ad una clientela che cerca untailor-made, curato e irripetibile”. Il P58 è un’imbarcazione che grazie a precise scelte estetiche e funzionali risponde perfettamente a queste aspettative, con un design e dei volumi fuori dal comune: 16,65 metri (58,26 piedi) fuori tutto che garantiscono all’armatore e ai suoi ospiti il massimo, in termini di vivibilità, comfort ed intimita?.