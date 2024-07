Dopo tutte le piogge che sono cadute | l' allarme di Sottocorona

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il Nord è in ginocchio per il maltempo.e conseguenti esondazioni di torrenti e fiumi hanno messo ko intere vallate. Che cosa dobbiamo aspettarci con l'inizio della nuova settima? È possibile attendere un'inversione di tendenza? "Qualche problema ci sarà ancora oggi. Fenomeni molto intensi riguarderanno non più le zone di Nord-Ovest, anche se qualcosa ancora ci potrà essere. Prendono tutta la parte Centro-Orientale del Nord", ha anticipato in maniera diretta Paolo, che in diretta da Omnibus ha diffuso le ultime previsioni. A essere colpite, ha spiegato, non saranno solamente le zone di montagna ma anche le pianure. "Fenomeni intensi, fortissima instabilità, che si attiva di più nel pomeriggio", ha specificato l'esperto.