David Beckham ha inaugurato Wimbledon con un look in pieno mood estivo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Cosa vi viene in mente quando pensate al Torneo di? Il tennis ovviamente, le grandi vittorie di Federer e Djokovic, ma soprattutto i grandidi. Da queste partinon è solo il torneo di tennis più antico al mondo (la prima edizione è stata disputata nel 19877), ma anche quello con più stile di tutti. Ogni anno le tribune ci regalano alcuni deipiù eleganti dell’intero circuito ATP, per questo era solo questione di tempo prima chedecidesse di dare il via alle danze con uno dei suoi outfit. Courtesy of BOSSL’ex stella del calcio e oggi stella di stile ha indossato un abito BOSS realizzato per l’occasione composto da una giacca monopetto in canvas caratterizzata da un colletto a intaglio e un paio di pantaloni affusolati, il tutto abbinato a una camicia bianca in cotone e una cravatta in maglia di seta tono su tono.