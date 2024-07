Cristiano Ronaldo vuole sbloccarsi il Portogallo ricorda marzo e non può sottovalutare la Slovenia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Gli occhi dell’Europa su unforte ma che non è riuscito ancora a dimostrarlo. Dopo la sofferta, ma meritata, vittoria contro la Repubblica Ceca, è arrivato un convincente tris alla Turchia che aveva fatto ben sperare, ma i lusitani sazi per il primo posto già ottenuto in un gruppo alla portata hanno poi subito una clamorosa sconfitta contro la Georgia, mettendo in evidenza dei limiti caratteriali e una difficoltà nell’accerchiare difese schierate. Proprio quello che i ragazzi di Roberto Martinez, già criticato per la sua gestione della generazione d’oro del Belgio, dovranno tentare di fare contro la, che a sorpresa e da imbattuta per la prima volta si è qualificata in una fase a eliminazione diretta degli Europei. I ragazzi di Kek, ben consapevoli dei loro limiti, metteranno sul campo grande attenzione tattica, e anche quella personalità con cui sono riusciti a strappare un punto a Danimarca, Serbia e Inghilterra, centrando il terzo posto (non secondo peraltro per via di un beffardo cartellino in più rispetto ai danesi, che ha consentito comunque di pescare i lusitani e non la più convincente Germania).