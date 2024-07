Con il fucile Saviano accusa Fratelli d' Italia? Ecco cosa diceva all' università

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) In un minutino di video su “X” Robertotorna sulla polemica politica scatenata dal Grande Fratello di FanPage girato tra i giovani did'. Condensando in sessanta secondi, come da diktat algoritmico, la fenomenologia di Fdi,sostiene che il partito del premier Giorgia Meloni sia di «estrema destra» e abbia «due volti». Uno, quello presentabile e liberal-conservatore, servirebbe a sedersi ai tavoli europei, ad attrarre investitori, a rivolgersi ad una fetta di opinione pubblica moderata. L'altro, invece, sarebbe «autoritario fascista, razzista». Dopo quest'ultimo epiteto la recita disi inceppa per un secondo. Come se volesse aggiungere, e probabilmente avrebbe voluto, l'aggettivo “antisemita”, perché di solito i delegittimatori di sinistra li cantilenano tutti insieme.