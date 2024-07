Calciomercato Napoli dove va Hermoso? Intesa sulle commissioni c’è un ostacolo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ilsta proseguendo nella trattativa per Mario, nome richiesto da Antonio Conte per avere a disposizione subito un leader in difesa. Il difensore spagnolo ha lasciato l’Atletico Madrid e da oggi è libero da ogni vincolo contrattuale: può firmare a parametro zero con qualsiasi club con cui troverà l’accordo. Da tempo ilsue tracce, come vi abbiamo raccontato in esclusiva su Spazio.it, con Giovanni Manna che ha avuto più colloqui con il suo agente per provare ad anticipare tutta la folta concorrenza e portarlo agià dal ritiro di Dimaro del prossimo 11 luglio. Il futuro di Mariosta diventando un rebus e pian piano si sta infittendo con nuovi inserimenti, come accaduto nelle ultime ore, con il Besiktas pronto a ricoprirlo d’oro.